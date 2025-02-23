أيمن عبد المجيد يزور مؤسسة "البوابة نيوز" ضمن جولاته الانتخابية.. صور

الأحد 23/فبراير/2025 - 04:15 م

زار الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، مؤسسة “البوابة نيوز” الإعلامية، اليوم الأحد، في إطار جولاته الانتخابية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، المقرر اجراؤها في 7 من مارس المقبل.

واستقبلت أسرة "البوابة نيوز" الزميل أيمن عبد المجيد بحفاوة وترحيب كبيرين لما له من اسهامات ملموسة في خدمة الأسرة الصحفية، وأدار "عبد المجيد" حواراً أخويا أجاب خلاله على تساؤلات الزملاء، كما عرض خلال اللقاء أبرز جوانب برنامجه الانتخابي الذي يسعى لتحقيقه حال فوزه في الانتخابات المقبلة.

وأشار "عبد المجيد" إلى ما تحقق خلال فترته السابقة لخدمة الأسرة الصحفية، مؤكداً تحقيق أكثر من 50 إصلاحًا هيكليًا خلال تولية رئاسة لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، حيث استحداث خدمة الحصول على التحويل عبر الواتس، لتيسير الخدمة على الزملاء، مع مضاعفة سقف الاستفادة من 12 ألفا إلى 24 ألف جنيه، وفي الحالات الحرجة من 12 ألفا إلى 35 ألفا، مع رفع نسبة استفادة الأم والأب من المشروع من 40% من 12 ألفا إلى 70% من 24 ألفا، لتساوى الخدمة مع إنهاء أزمة فواتير الولادة، باعتماد المستحقات بشهادة الميلاد والتقرير الطبي.