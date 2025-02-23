"الرياضة" تكشف ملابسات الحالة الصحية للاعبين إبراهيم شيكا ونهلة رمضان وصابر عيد

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، تفاصيل تقديم الرعاية الصحية لعدد من الرياضيين، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على تقديم الدعم والرعاية لكافة الرياضيين بالتنسيق مع الجهات المعنية والمؤسسات العلاجية.

وأوضح متحدث الوزارة، أن الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي تقوم بالتنسيق مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية بالدولة، ومن بينها المستشفيات والمعاهد الصحية المتخصصة التابعة لوزارتي الصحة التعليم العالي وكذلك المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة المصرية لضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة للرياضييين.

وأضاف المتحدث، أن اللجنة الطبية العليا تتابع عن كثب الحالات الصحية للرياضيين ومنهم لاعب نادي الزمالك إبراهيم شيكا، حيث جري التنسيق، وعقب زيارة الوزير له وجه بتوفير لجنة من كبار الاستشاريين والأساتذة فى جميع التخصصات وتم عرض اللاعب عليها وشددت على ضرورة دخول اللاعب للمعهد القومي للأورام لاستكمال رحلة العلاج فى واحد من أكبر المعاهد العلاجية المتخصصة فى هذا الشأن وأكد الأطباء توفر الامكانات اللازمة لعلاج اللاعب وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة، ويجري التنسيق مع أسرة اللاعب بشأن متابعة اللجنة الطبية العليا لحالة اللاعب بالمستشفي المتواجد بها حاليًا.

وفيما يتعلق ببطلة رفع الاثقال نهلة رمضان، أوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن اللجنة الطبية العليا وبتكليف من وزير الشباب والرياضة تتابع حالتها حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من خلال برتوكول تتحمل الدولة بموجبه كافة النفقات الخاصة بتلقيها العلاج بمستشفي مصطفى كامل وتحت رعاية وعناية كاملة من كبار الاستشاريين، مشيراً أن وزارة الصحة أفادت بمجموعة من الضوابط والإجراءات للسفر للخارج لتلقي العلاج ، من بينها عدم توفر الخدمة الطبية المطلوبة داخل مصر، حيث تتوفر العلاجات المطلوبة بالمعهد القومي للأورام والمستشفيات الجامعية.

وفى ذات السياق تتابع اللجنة الطبية العليا بالوزارة حالة نجم غزل المحلة السابق صابر عيد، حيث توفر الدولة الدعم اللازم بالتعاون مع الجهات الطبية المختصة، في إطار استراتيجيتها لرعاية الرياضيين الحاليين والسابقين.