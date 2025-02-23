محمود جهاد يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

أدى محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول الأول القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

وغاب محمود جهاد عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.



ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.