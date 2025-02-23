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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيسيرو يجتمع بعبدالله السعيد على هامش مران الزمالك

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع عبدالله السعيد لاعب الفريق على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. 
جاءت الجلسة في حضور أيمن عبد العزيز المدرب العام، وحرص المدير الفني على الإشادة بمستوى وأداء عبد الله السعيد خلال مباراة الأهلي التي أقيمت بالأمس في مسابقة الدوري الممتاز.
وتحدث بيسيرو مع عبد الله السعيد عن بعض الأمور الفنية والأدوار المطلوبة منه مع الفريق.
ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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