الغرفة التجارية بسوهاج تواصل افتتاح معارض "أهلاً رمضان"

افتتحت الغرفة الجارية بسوهج معرض "أهلاً رمضان" بمركز ومدينة البلينا، وذلك ضمن سلسلة المعارض التي تنظمها الغرفة في مختلف أنحاء المحافظة استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

شهد الافتتاح حضور كل من أحمد النمر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، وحسين حبارير، رئيس مجلس مدينة البلينا، ومرتضى، مدير إدارة التموين بالبلينا.

يهدف المعرض إلى توفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، في ظل ارتفاع الأسعار، حيث يضم المعرض تشكيلة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك السلع التموينية، اللحوم، الدواجن، الفواكه والخضروات، إلى جانب المنتجات الرمضانية الأساسية مثل الياميش، وذلك بأسعار تنافسية أقل من السوق المحلي.

وأكد النائب خالد أبو الوفا أن الغرفة التجارية بسوهاج مستمرة في تنظيم معارض "أهلاً رمضان" في مختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار دورها المجتمعي لدعم المواطنين وضبط الأسواق، بالتعاون مع الجهات التنفيذية والتموينية.

كما أشار إلى أن هذه المعارض تأتي ضمن توجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مناسبة.

ودعت الغرفة التجارية المواطنين لزيارة المعارض والاستفادة من العروض والتخفيضات التي تقدمها، مؤكدة استمرارها في متابعة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين خلال الفترة القادمة.