تدريبات تأهيلية للاعبى الزمالك الأساسيين فى القمة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي ، استعداداً للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف مايكل جوزيه مدرب الأحمال، واكتفت هذه المجموعة بخوض التدريبات الاستشفائية خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

وفي نفس الوقت أدى باقي اللاعبين التدريبات الفنية بشكل طبيعي استعداداً للقاء زد المرتقب في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.