سوريا.. «قسد» تعتقل "معاوية الهجر" أحد قيادات تنظيم داعش في دير الزور

نجحت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في توقيف أحد القيادات البارزة في تنظيم "داعش" الإرهابي ويدعى "معاوية الهجر"، وذلك في منطقة ريف دير الزور الشمالي.

ووفقا لبيان صادر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوات سوريا الديمقراطية، بمساندة من التحالف الدولي، نفذت عملية إنزال جوي في قرية غريبة الشرقية بريف دير الزور الشمالي، أسفرت عن اعتقال معاوية الهجر، أحد القياديين البارزين في تنظيم داعش.

وقال البيان، إن "الهجر" كان يشرف على مجموعات تابعة لخلايا التنظيم في المنطقة، حيث تورطت هذه الخلايا في تنفيذ عمليات مسلحة وزرع عبوات ناسفة.



وأضاف البيان، أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي والحد من نشاطهم في المنطقة، بعد هجمات استهدفت المدنيين والقوى الأمنية.



ووثق المرصد السوري، أمس، قيام قوى الأمن الداخلي و"قسد"، بمساندة من التحالف الدولي وبدعم جوي من الطائرات، بتنفيذ عملية مداهمة، استهدفت منزلاً في بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي، أسفرت عن اعتقال شخص متهم بالانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية.



ووفقا للمرصد فإن قوات سوريا الديمقراطية داهمت بغطاء جوي من التحالف الدولي بلدة الكشكية بريف دير الزور الشرقي، أسفرت عن اعتقال شخصين بتهمة الانتماء لخلايا تنظيم داعش.



يشار إلى أن منطقة شمال وشرق سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية وتقع تحت إدارة الإدارة الذاتية للأكراد تشهد تصعيدا خطيرا من قبل الجيش التركي الذي يشن هجمات على مناطق الأكراد، حيث تسعى خلايا التنظيم الإرهابي التحرك في المنطقة لاستغلال التصعيد العسكري في المنطقة بين الأكراد والجيش التركي.