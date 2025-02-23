أعلن ويل ستيل المدير الفنى لفريق لانس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب " لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى .
وجاء تشكيل فريق لانس كالتالى:
حراسة المرمى: ماثيو رايان.
خط الدفاع: روبين أجويلار، جوناثان غراديت، مالانج سار، فاكوندو ميدينا.
خط الوسط: نيل العيناوي، أدريان توماسون، أندي ضيوف، جودوين كوياليبو.
خط الهجوم: ويسلي سعيد، أنس الزعروري.
ويحتل فريق نانت المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة، بينما يقع فريق لانس فى المركز الثامن برصيد 33 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الفرنسى.. سعيد والزعروري يقودان لانس أمام نانت
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أعلن ويل ستيل المدير الفنى لفريق لانس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب " لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى .
أعلن ويل ستيل المدير الفنى لفريق لانس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب " لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى .