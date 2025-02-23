ads
الأحد 23 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الفرنسى.. سعيد والزعروري يقودان لانس أمام نانت

لانس
لانس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ويل ستيل المدير الفنى لفريق لانس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نانت، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب " لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى .
وجاء تشكيل فريق لانس كالتالى:
حراسة المرمى: ماثيو رايان.
خط الدفاع: روبين أجويلار، جوناثان غراديت، مالانج سار، فاكوندو ميدينا.
خط الوسط: نيل العيناوي، أدريان توماسون، أندي ضيوف، جودوين كوياليبو.
خط الهجوم: ويسلي سعيد، أنس الزعروري.
ويحتل فريق نانت المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة، بينما يقع فريق لانس فى المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

الدوري الفرنسي تشكيل فريق لانس لانس الزعروري سعيد مصطفى محمد نانت