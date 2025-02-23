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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بسبب النتائج الآخيرة.. علي ماهر يرحل عن المصري البورسعيدي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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اعلنت مصادر داخل النادي المصري البورسعيدي، أنه تم الاتفاق على رحيل علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للمصري البورسعيدي، رغم عدم انتهاء الدوري الجاري، ورغم أن الفريق لازال ينافس في الكونفدرالية وكأس مصر وكأس الرابطة.

وأوضحت المصادر، أن خبر الرحيل بسبب نتائج الفريق الأخيرة خلال المباريات الماضية من عدم تحقيق فوز على منافسيه، رغم أن الفريق بدء بانطلاقة قوية خلال الدوري الجاري، والا وأن خبر رحيل ماهر جاء بعد عدة قرارات من مجلس النادي بعدم صرف مستحقات الفريق وخصم مبالغ مالية من اللاعبين وكذلك رصد مبالغ مالية مختلفة حال فوزهم في عدة مباريات ، إلا وأن هذه القرارات لم تجدي نفعا ولم تحفز الفريق على تحقيق الفوز، وهو ما اثار غضب مجلس النادي.

وأشارت المصادر، أن  علي ماهر مع مجلس إدارة النادي المصري اتفق على فسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين، وذلك على خلفية التعادل في المباراة الماضية مع الإسماعيلي

ومن المقرر أن يتم الاعلان بشكل رسمي خلال الساعات القادمة ، والبحث على مدير فني جديد للفريق.

 

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