سيراميكا يفتح خطوط اتصال مع علي ماهر

فتح مسئولو نادي سيراميكا كليوباترا خطوط اتصال مع علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، بعد فك ارتباطه مع ناديه، والاتفاق على إنهاء التعاقد بينهما.

ويسعى مسئولو سيراميكا كليوباترا للتعاقد مع علي ماهر في الفترة المقبلة، وقيادة الفريق فنيًا، ذلك بعد تراجع النتائج بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، والتي كان آخرها الخسارة أمام الجونة في الجولة الماضية.

ومن المتوقع أن يكون علي ماهر مديرًا فنيا لسيراميكا كليوباترا في الفترة المقبلة ويستكمل معهم الموسم، خلفًا للكابتن أيمن الرمادي الذي يتولى المهمة في الوقت الحالي.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة بتروجت في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، ويتبقى له مبرررة بيراميدز في الجولة الأخيرة من الدور الأول.