وزير الخارجية السوداني: نقدر المواقف المصرية الداعمة للسودان وشعبه

أكد وزير الخارجية السوداني، الدكتور علي يوسف، على تقديره العميق للمواقف المصرية الداعمة للسودان وشعبه في هذه المرحلة الحساسة، موضحًا أن السودان يثمن التعاون المستمر مع مصر في مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد الوزير السوداني، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، على دعم بلاده الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقًا للقرارات الأممية.

ونوه إلى أن السودان يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، في نضاله المشروع من أجل استعادة حقوقه، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى أماكن أخرى.