الدوري الفرنسي.. مصطفى محمد يقود نانت لمواجهة لانس

أعلن انطوان كومبواري المدير الفني لفريق نانت، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى مصطفى محمد لاعب المنتخب الوطني، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره لانس، وذلك بعد قليل على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.



وجاء تشكيل فريق نانت كالتالى:

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: جان شارل كاستيليتو، سو سايدو، نيكولاس بالويس، كيلفن أميان.

خط الوسط: جوهان ليبينانت، دوجلاس أوغوستو، ماتيس أبلين.

خط الهجوم: مصطفى محمد، موسيس سيمون، ليروكس لويس.

ويحتل فريق نانت المركز الـ 15 برصيد 21 نقطة، بينما يقع فريق لانس في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.