للعام العاشر على التوالي.. الجهاز الإداري بجامعة أسيوط يحصل على تجديد شهادة الأيزو (ISO 9001:2015)

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، نجاح الجهاز الإداري بالجامعة في الحصول على تجديد شهادة الأيزو (ISO 9001:2015) من الشركة المانحة، وذلك للعام العاشر على التوالي، بعد إتمام أعمال المراجعة الشاملة لعدد (23) إدارة مركزية وعامة، بإجمالي (88) إدارة فرعية، والتأكد من استيفائها لكافة المعايير والمواصفات القياسية للجودة.

وأكد المنشاوي أن هذا النجاح يعكس مواكبة جامعة أسيوط لمعايير الجودة والتميز، وتطبيق ثقافة الجودة داخل مؤسساتها التعليمية المختلفة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 في تطبيق معايير جودة التعليم العالي. كما ثمّن دور إدارة الجودة بالجامعة، وسعيها لنشر ثقافة الجودة والتميز بين منسوبيها، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمعلومات اللازمة والكافية عن أنظمة الجودة ومتطلباتها ومعايير التميز الحكومي.

وهنأ رئيس الجامعة جميع العاملين بالإدارات الحاصلة على تجديد شهادة الأيزو (ISO 9001:2015)، لجهودهم المبذولة نحو الارتقاء بالجهاز الإداري للجامعة، والاهتمام بالعنصر البشري، وخلق بيئة إدارية إيجابية. كما وجّه بضرورة الاستمرار في عملية التطوير الإداري، بما يسهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية، وفقًا لأهدافها الاستراتيجية في التحول إلى جامعة ذكية من الجيل الرابع.

ويعد هذا الإنجاز تكليلًا لجهود كافة القائمين على الجهاز الإداري بالجامعة، ونجاحهم في تحقيق الإصلاح الإداري وتحسين جودة الأداء، ورقمنة الخدمات والعمليات الإدارية، وذلك تحت إشراف الأستاذ شوكت صابر، أمين عام الجامعة والمشرف العام على الجودة، والدكتورة بثينة الفاتح، المشرف على إدارة الجودة، والأستاذ محمد عباس، مدير إدارة الجودة والتميز وممثل الإدارة العليا للجودة.

وأوضح الأستاذ شوكت صابر أن شهادة الأيزو 9001 من أكبر الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية، وتم إجراء أعمال المراجعة لنحو (23) إدارة مركزية وعامة، بإجمالي (88) إدارة فرعية بالجامعة حاصلة على شهادة الأيزو 9001، حيث أوصت الشركة في تقريرها النهائي، بعد انتهاء عملية المراجعة، بتجديد الشهادة يوم السبت الموافق 22 من فبراير الجاري.

وأضاف الأستاذ محمد عباس أن نجاح الجامعة في حصولها على تجديد شهادة الأيزو يعكس حجم الدعم المقدم من إدارة الجامعة على كافة الأصعدة، وحجم الجهود المبذولة، والتطوير المستمر، سواء تعليميًا أو إداريًا. كما أكد على استمرارية تحسين الأداء، والعمل على استيفاء معايير الجودة، وتعزيز كفاءة الخدمات الإدارية والأكاديمية بجميع إداراتها وكلياتها، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.