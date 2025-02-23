وزير الخارجية السودانى: أى حكومة موازية لن تحظى بالاعتراف

أكد وزير الخارجية السوداني، الدكتور علي يوسف، أن أي حكومة موازية في السودان لن تحظى باعتراف من أي جهة أو دولة، موضحًا أن الحكومة الشرعية الوحيدة في السودان هي التي تعكس إرادة الشعب السوداني، وتحترم مؤسسات الدولة.

وأشار، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن دعم القوات المسلحة السودانية يعتبر جزءًا من الحفاظ على وحدة السودان واستقرار شعبه.