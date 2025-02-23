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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. وود وأودوي وإيلانجا يقودون نوتينجهام أمام نيوكاسل

نوتينجهام
نوتينجهام
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أعلن نونو إسبيريتو سانتو المدير الفنى لفريق نوتينجهام فورست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نيو كاسل، وذلك بعد قليل على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل فريق نوتينجهام فورست كالتالي:


حراسة المرمى: ماتز سيلس.
خط الدفاع: أولا أينا، نيكولا ميلنكوفيتش، موريلو، نيكو ويليامس.
خط الوسط: نيكولاس دومينغيز، إليوت أندرسون، مورغان جيبس وايت.
خط الهجوم: كالوم هودسون أودوي، كريس وود، أنتوني إيلانجا.
 

ويقع فريق نيوكاسيل فى المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام فورست المركز االثالث برصيد 41 نقطة.

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