بن حمودة يقود تشكيل غزل المحلة أمام زد في الدوري

أعلن القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة زد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

ويحل فريق غزل المحلة، اليوم الأحد، ضيفًا على نظيره زد بملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا، ويديره تحكيميًا الحكم طارق مجدي.

ويقود التونسي محمد علي بن حمودة تشكيل غزل المحلة أمام زد، إذ يتواجد على رأس الهجوم بجانب عبده يحيى ومحمد أشرف.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 14 نقطة، بينما يأتي زد في المركز الثالث عشر وفي رصيده 16 نقطة، بعدما خاض كل منهما 14 مباراة.

تشكيل غزل المحلة ضد زد

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - موسى فراوي - يحيى زكريا

خط الوسط: محمد بن شرقي - موري توريه - أحمد فوزي

وفي الهجوم: عبده يحيى- محمد علي بن حمودة - محمد أشرف.