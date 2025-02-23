وزير الخارجية: مشاركة فعالة من الشركات المصرية لإعادة إعمار السودان

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، إنه نقل لنظيره السوداني والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمصر، تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشقيقه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، متطلعين لمشاركته في القمة العربية الاستثنائية التي من المقرر أن تحتضنها القاهرة 4 مارس حول فلسطين، وجرى تأكيد مشاركته ضيفا عزيزا على مصر.

وأضاف وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، نقلته القاهرة الإخبارية، أن المباحثات اليوم تطرقت إلى العلاقات السياسية والتجارية، وجرى التوافق على تشكيل فريق عمل مصري سوداني للتركيز على قضية إعادة الإعمار في السودان، موضحا أنه سيكون هناك مشاركة فعالة من الشركات المصرية لإعادة إعمار السودان.