برتوكول لتوصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا للبحيرة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة ونادي إنرويل لوتس مصر، بهدف توصيل مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجًا بمركزي دمنهور وأبو حمص، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي والصحي للفئات المستهدفة، لا سيما الأطفال وأسرهم.

وقّع البروتوكول المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، والأستاذة مها خيري، رئيس نادي إنرويل لوتس مصر، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكدت محافظ البحيرة على أهمية دور المجتمع المدني في دعم وتنفيذ المشروعات التنموية، مشيرةً إلى أن التعاون بين المؤسسات الأهلية والمحافظات وشركات المياه يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضافت أن هذه المبادرة ستُحدث نقلة نوعية في مستوى معيشة الأسر المستفيدة من خلال توفير مياه شرب نقية، مما يعكس جهود الدولة في تحسين البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أثنى المهندس ممدوح رسلان على التعاون مع أندية إنرويل والجمعيات الأهلية في تنفيذ مشروعات تخدم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن هذا البروتوكول يعكس أهمية الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة، لا سيما في القرى والمناطق الريفية، مشيرا إلى أن الجهود الكبيرة المبذولة من الدولة المصرية في توفير مياه شرب نظيفة وصرف صحي آمن للمواطنين.

يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة القومية لتوفير المياه النقية للقرى الأكثر احتياجًا، حيث تسعى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بالتعاون مع المؤسسات التنموية والمجتمع المدني، إلى تنفيذ مشروعات تساهم في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، بما يضمن حياة كريمة وآمنة لهم