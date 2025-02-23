محافظ بني سويف يناقش جهود وحدة قياس رضا المواطنين

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين،خاصة فيما يتعلق بالملفات الحيوية التي تمس احتياجاتهم اليومية، مؤكدا أن المتابعة تتم عبر منظومة متكاملة تشمل وحدة قياس رضا المواطنين، وحدة الرصد الميداني بالقرى، لجنة شئون القرى، لجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى جهود الوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير جهود وحدة قياس رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية، خلال الفترة من 10نوفمبر الماضي حتى 20فبراير الجاري)، الذي عرضه أشرف حماد، مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، بشأن نتائج المرور الميداني الذي قامت به الوحدة لمتابعة مستوى الخدمات في عدد من القطاعات المختلفة.

حيث قامت الوحدة خلال تلك الفترة بالمرور على 20 منشأة خدمية متنوعة شملت (المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، المركز الطبي بالغمراوي بمدينة بني سويف، المجلس الطبي العام، والمركز التكنولوجي للوحدة المحلية بسمسطا، والمركز الطبي بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة، بالإضافة إلى مستشفيات ببا المركزي، ومستشفى الرمد، ومستشفى الصدر، ومستشفى ناصر المركزي، والمجمع الطبي بقرية إهناسيا الخضراء

كما شملت المتابعات عددًا من وحدات الرعاية الصحية الأولية، مثل وحدة رعاية الطفل بمركز الفشن، والوحدة الصحية بمنطقة "ابن بيتك" ببني سويف الجديدة، ووحدات طب الأسرة بقرى تل ناروز، الحمرايا، وسنور التابعة لمركز بني سويف، إلى جانب المرور على مجمع مواقف بني سويف، والسلاسل التجارية بمدينة بني سويف ومركز ناصر، ومكتب تطعيمات المسافرين بمكتب صحي أول بمدينة بني سويف، والمركز الطبي بمركز ببا، والوحدة الصحية بقرية محجوبة التابعة لمركز بني سويف، وأسفر المرور عن رصد بعض الملاحظات والسلبيات، بما في ذلك الغياب والتقصير في أداء العمل في بعض الحالات.

وكلف المحافظ المختصين -كل فيما يخصه- بتلافي الملاحظات الواردة في التقارير، واستيفاء حالات الغياب بالوحدات المذكورة، وكذلك تكثيف المرور على المستشفيات المركزية والنوعية والوحدات الصحية ووحدات الرعاية وطب الأسرة، مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

يذكر أن المحافظ د.محمد هاني غنيم قد دشن "وحدة قياس رضا المواطنين" لمتابعة مستوى الخدمات الحكومية وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية بما يخدم مصالح المواطنين.