وزير الخارجية: ناقشت مع نظيري السوداني القضايا الإقليمية والدولية

رحب الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، بنظيره السوداني علي يوسف الأحمد الشريف، والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمصر، معلنا عقد جلسة مباحثات مهمة في إطار انعقاد آلية التشاور السياسي بين البلدين الشقيقين، ما يعكس مدى دفء وقوة وصلابة العلاقات المصرية السودانية.

وأوضح وزير الخارجية المصري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني، نقلته القاهرة الإخبارية، أن انعقاد آلية المشاورات السياسية اليوم مع وزير الخارجية والوفدين المصري والسوداني كانت فرصة شديدة الأهمية لتناول جدول مزدحم للغاية للقضايا الإقليمية الثنائية والدولية التي تهم البلدين الشقيقين.

وأضاف أنّ المباحثات اليوم تمت في إطار من الود والأخوة والشفافية والصراحة بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أنّ انعقاد اللجنة اليوم بعد توقف لأكثر من 7 سنوات، حيث تناول العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والثقافية بين البلدين الشقيقين، وكان هناك توافق كامل ورضاء عن المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين والمستوى السياسي بين البلدين الشقيقين.