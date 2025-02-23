الدورى الإنجليزى.. تشكيل هجومى لـ نيوكاسل أمام نوتينجهام

أعلن إيدي هويي المدير الفنى لفريق نيوكاسل، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره نوتينجهام فورست، وذلك بعد قليل على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق نيوكاسيل كالتالى:

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، فابيان شار، دان بورن، لويس هال.

خط الوسط: جوي ويلوك، برونو جيمارايش، لويس مايلي.

خط الهجوم: جاكوب ميرفي، أنتوني جوردون، ألكسندر إيزاك.

ويقع فريق نيوكاسيل فى المركز الثامن برصيد 41 نقطة، بينما يحتل فريق نوتينجهام فورست المركز االثالث برصيد 41 نقطة.