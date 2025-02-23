التأمين الصحي ببني سويف ينفذ برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات أطباء الأسنان

نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، برنامجًا تدريبيًا لتنمية مهارات أطباء الأسنان العاملين في الفرع والعيادات والوحدات التابعة له، وذلك بمشاركة 24 طبيباً، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبإشراف الدكتور محمد فؤاد، مدير فرع بني سويف.

حيث تابعت مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالهيئة العامة للتأمين الصحي الدكتورة فاتن عمارة، البرنامج التدريبي،الذي أشرف على تنظيمه وتنفيذه الدكتورة عبير شعبان،مدير إدارة التدريب والتثقيف بفرع بني سويف، والدكتورة سالي محمد حسنين، مسئول الأسنان بالفرع.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن البرنامج التدريبي يعد خطوة مهمة في تحسين أداء العاملين وتطوير قدراتهم في مجال جودة الرعاية الصحية، ويستهدف رفع كفاءة الاطباء المشاركين وتعزيز مهاراتهم في التعامل مع حالات الأسنان المختلفة، بما يساهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

فيما أكدت الدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع بني سويف، أن البرنامج التدريبي عُقد على مدار يومين، تضمن عددًا من المحاضرات المتخصصة التي قام

بتقديمها كل من: الدكتورة دعاء حميدة السيد، مدرس بكلية طب الأسنان جامعة بني سويف، والدكتورة نورهان محمود عتريس، عضو بقسم تفتيش الأسنان بالفرع ، حيث تناولت البرنامج محاضرات عن "علاج التسوس في أسنان الأطفال" ، "تحسين جودة الخدمة في عيادات الأسنان"، وذلك بهدف تنمية مهارات الأطباء وتعزيز الخدمة الطبية المقدمة بعيادات الأسنان بفرع بني سويف والوحدات التابعة له، بما يحقق رؤية الهيئة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين.