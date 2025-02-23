معتز هشام من ديلر وأمير إلى واحد من أيتام ولاد الشمس في رمضان

يشارك النجم الصاعد معتز هشام في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل ولاد الشمس مع أحمد مالك وطه الدسوقي، بتجسيده لشخصية اليتيم المثقف، وذلك بعد أن لفت إليه الأنظار في رمضان الماضي بشخصيتي الديلر وأمير السلاجقة.

يثبت النجم الصاعد معتز هشام قدرته على التلون وموهبته في التنويع بين الشخصيات الدرامية المركبة، وهي الموهبة التي لفتت أنظار المخرجين إليه منذ طفولته، حيث جسد في بداية مسيرته الفنية، شخصية السلطان العثماني سليم الأول أثناء مرحلة الطفولة في المسلسل الناجح ممالك النار (2019). لينطلق بعدها معتز هشام في أعمال بارزة ويثبت أقدامه في عالم التمثيل في وقت قصير.

يتألق معتز هشام في رمضان القادم 2025 من خلال شخصية الشاب اليتيم المثقف من خلال مسلسل ولاد الشمس، الذي تدور أحداثه حول مجموعة من الأيتام الشباب يقررون التمرد على حياتهم القاسية داخل الدار بقيادة ولعة ومفتاح، خاصة بعد أن أجبرهم مدير الدار على السرقة والنصب، ويعلن عليهم الحرب بعد ذلك، فيحاولون التخلص منه وحماية بقية الأيتام من شروره.

كان معتز هشام قد برع في دور الشاب الجامعي الذي يشعر بالتخبط والضياع بعد وفاة والده ثم سجن شقيقه الأكبر كوبرا (محمد إمام) ليتجه للعمل كديلر ليضعه ذلك في الكثير من العواقب، وذلك من خلال مسلسل كوبرا في الموسم الرمضاني الماضي 2024، والذي شهد إلى حضوراً مميزاً لمعتز في المسلسل الأكثر شهرة، الحشاشين أمام النجم كريم عبد العزيز، حيث جسد معتز شخصية الأمير السلجوقي سنجار.

أحدث أعمال معتز هشام الدرامية خارج الموسم الرمضاني، مسلسل ورق التوت، الذي شارك في بطولته مع شريف سلامة، أسماء جلال وثراء جبيل، ومن تأليف محمد فوزي عبد الرحيم وإخراج حسام علي. أما أحدث أعماله السينمائية فهو فيلم سكر، أول فيلم ميوزيكال في العالم العربي، وهو مأخوذ عن رواية صاحب الظل الطويل.