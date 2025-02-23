محافظ الإسماعيلية يشهد تسليم كوبونات غذائية بقيمة ٣٥٠ ألف جنيه لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

شهد اللواء طيار أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، مراسم تسليم كوبونات مواد غذائية بقيمة ٣٥٠ ألف جنيه، مقدمة من البنك الزراعي المصري، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك في إطار مبادرات البنك لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ نصر مهدي شومان، رئيس قطاع القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري، حيث تم بحث أوجه التعاون بين الجانبين لدعم جهود التنمية في المحافظة، وتعزيز الشراكة في تقديم المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وأشاد المحافظ بمبادرة البنك الزراعي المصري، التي تأتي تحت إشراف سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك، والتي تستهدف توفير الدعم الغذائي للأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

وخلال اللقاء، تم تسليم الكوبونات المالية إلى مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لتوزيعها على الأسر المستحقة، وفقًا لكشوف تكافل وكرامة المعتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تشمل الإدارات الاجتماعية الثمانية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



تتيح هذه الكوبونات للأسر المستحقة صرف سلع غذائية من الجمعيات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يسهم في توفير احتياجاتها الأساسية خلال الفترة القادمة.



وأعرب المحافظ عن تقديره للتعاون المستمر بين المحافظة والبنك الزراعي المصري، مؤكدًا أهمية هذه المبادرات في توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، التي تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين في مقدمة أولوياتها.