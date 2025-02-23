محافظ بني سويف يناقش مستجدات مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف_بمكتبه اليوم_وفد السفارة الكندية،ضمن زيارة الوفد للمحافظة،لمتابعة مستجدات الجهود والأنشطة المنفذة ضمن مشروع تعزيز فرص المرأة فى التصنيع الزراعي"OWAP" المُموّل من الجانب الكندي، وذلك في حضور"بلال حبش" نائب محافظ بني سويف

شهد اللقاء"من السفارة الكندية" كل من:المستشارة تانسى عودة رئيس قسم التعاون،إيمان عمران مسؤولة التعاون،ومن المشروع :الدكتورمحمد مصطفى مدير المشروع ، نادين الشناوى استشارى أول ريادة الأعمال بالمشروع ،الدكتور أحمد العقيلي استشارى ريادة الأعمال ومنسق المشروع ببنى سويف،يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات مصر، بجانب :نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة بالمحافظة،حيث يقوم الوفد–عقب انتهاء اللقاء_باستكمال برنامج الزيارة الذي يتضمن افتتاح المعرض الدائم لمنتجات المرأة المنتجة بمقر فرع المجلس القومي للمرأة ،ثم زيارة الجمعية التعاونبة النسائية الإنتاجية بقرية الزيتون لحضور فعالية توقيع اتفاقية الشراكة التجارية مع شركات القطاع الخاص

رحب المحافظ بضيوف بني سويف من السفارة الكندية،مؤكدا أهمية تقديم كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة للمشروع الذي يستهدف تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي، وفقاً لرؤية مصر 2030، التي تتضمن تطوير قدرات المرأة وإشراكها في سوق العمل،ودعم ريادة الأعمال وتحقيق تكافؤ الفرص لتوظيف المرأة في جميع القطاعات من خلال عدة محاور رئيسية ،مشيرًا إلى أهمية المشروع باعتباره نموذجًا رائدًا في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًا على الدور المحوري للمشروع في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، خاصة في المناطق الريفية.

ناقش المحافظ الجهود والأنشطة التي تم تنفيذها بالمشروع منذ بدايته في أغسطس 2021،حيث بلغ عدد المتدربات بالمحافظة على تدريب النوع الاجتماعي 700 سيدة بعدد 9 مجتمعات،وتدريب مدخل ريادةأعمال 350 سيدة بعدد 7 مجتمعات، تدريب ريادة الأعمال الرئيسي 130 سيدة بعدد 7 مجتمعات،فيما إشهار2 جمعية تعاونية إنتاجية نسائية في مجال فرز وتعبئة الخضروات والفاكهة وهما: الجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية"من خيرها "بقرية الميمون بعدد أعضاء جمعية عمومية 25 سيدة،والجمعية التعاونية الإنتاجية النسائية "نجمة الزيتون" والمشهرة ومقرها عزبة حسين نامق قرية الزيتون مركز ناصر بعدد أعضاء جمعية عموميه 25 سيدة من نفس المجتمع

وقد حصلت السيدات أعضاء الجمعية العمومية بكل مجتمع على حزمه من التدريبات الخاصة بإدارة التعاونيات والحكم الرشيد و إعداد خطط العمل والخطة الاستراتيجية بإجمالي عدد 9 تدريبات لكل جمعية في الفترة من فبراير الى أغسطس 2024، في حين تم إنشاءوحدات إنتاجية تابعة لتلك لجمعيات التعاونيات الإنتاجية النسائية ، حيث تم التعاقد مع مصنع أولام لتجفيف البصل لتوريد بصل مجهز من الجمعيات الى المصنع مباشرة،أسفر عن توفير أكثر من 75 فرصة عمل بكل مجتمع.