بث الموسم الثاني من المسلسل الإذاعي “عندما يحكي شهريار” في رمضان المقبل

يبث راديو 9090 الموسم الثاني من المسلسل الإذاعي الشهير "عندما يحكي شهريار" خلال شهر رمضان المقبل.

مسلسل "عندما يحكي شهريار" بطولة رامي الحلواني وإيمان مختار، تأليف الروائية والإعلامية مي إيهاب، التي قامت بتطوير القصة بشكل يعكس العلاقات الاجتماعية المعاصرة.

يناقش مسلسل "عندما يحكي شهريار" قضايا اجتماعية وعلاقات إنسانية بين الرجل والمرأة بطريقة حديثة، حيث يستلهم المسلسل قصة شهرزاد وشهريار الشهيرة ولكن مع لمسة عصرية تعتمد على التحديات والمفردات الخاصة بعام 2025.

يسعى المسلسل إلى تقديم هذه الموضوعات بشكل مبسط وسهل الفهم، مع استخدام السخرية والطابع الخفيف لجذب انتباه المستمعين وجعل تجربة الاستماع أكثر متعة.