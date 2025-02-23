شادي حسين يقود تشكيل زد أمام غزل المحلة في الدوري

أعلن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة غزل المحلة، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

يستضيف فريق زد، اليوم الأحد، نظيره غزل المحلة على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء ينطلق في الرابعة عصرًا، ويديره تحكيميًا الحكم طارق مجدي.

يقود شادي حسين تشكيل زد أمام غزل المحلة، حيث يتواجد على رأس الهجوم رفقة مصطفى زيكو ومصطفى سعد ميسي.

يحتل فريق زد المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، بينما يأتي غزل المحلة في المركز الرابع عشر وفي رصيده 14 نقطة، بعدما خاض كل منهما 14 مباراة.

تشكيل زد ضد غزل المحلة

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: سامح إبراهيم - محمد إسماعيل - أحمد طارق - علي جمال

خط الوسط: بيتر موتوموسي - أحمد الصغيري - ماتا ماجاسا

وفي الهجوم: مصطفى زيكو - شادي حسين - مصطفى سعد ميسي.