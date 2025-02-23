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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

وزير الثقافة يلتقي رئيس الرقابة في أول أيام عمله|صور

وزير الثقافة وعبد
وزير الثقافة وعبد الرحيم كمال
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التقى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، مساعد الوزير و المشرف على الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، وذلك عقب توليه المسؤولية.

ووجّه وزير الثقافة التهنئة للكاتب الكبير عبد الرحيم كمال، متمنيًا له التوفيق في مهمته لإدارة جميع شؤون الرقابة على المصنفات الفنية، ومؤكدًا ثقته في قدرته على تطوير المنظومة وتعزيز دورها في دعم الإبداع ،مشيراً إلى أهمية الدور الذي تقوم به الرقابة على المصنفات الفنية في دعم الحركة الإبداعية.

من جانبه، استعرض الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال رؤيته لتطوير الإدارة، والتي تشمل عدة محاور رئيسية تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الرقابية.

وأكد كمال أهمية تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل الرقابة، بحيث تغطي مختلف أنواع المصنفات الفنية، بما يشمل الأفلام العربية والأجنبية، لضمان وجود إطار تنظيمي يتماشى مع المستجدات الفنية والإبداعية.

وفي إطار تعزيز مكانة مصر كوجهة لصناعة السينما العالمية، أكد كمال أهمية وضع خطة تنظيمية لتسهيل إجراءات تصوير الأفلام الدولية في مصر، مع الحفاظ على الهوية البصرية والثقافية للبلاد.

ولتحقيق كفاءة أعلى في العمل، أوضح كمال أن تطوير المنظومة الإدارية داخل الرقابة على المصنفات الفنية يعد من الأولويات، وذلك من خلال استحداث آليات تكنولوجية حديثة تسهم في تسريع عمليات المراجعة والتقييم، وتحسين كفاءة الأداء، بما يواكب التطورات الرقمية في مجالات الفنون والإعلام.

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وزير الثقافة السيناريست عبد الرحيم كمال الرقابة علي المصنفات أحمد هنو