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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

القومي لثقافة الطفل يعلن عن القائمة القصيرة لجائزة "رواية اليافعين" في دورتها الثانية

جايزة الرواية لليافعين
جايزة الرواية لليافعين
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أعلن المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس عن القائمة القصيرة لجائزة "رواية اليافعين" في دورتها الثانية التي أعلن عنها المركز في ٣٠ أغسطس ٢٠٢٤.
وضمت القائمة القصيرة الكتاب الآتي أسماؤهم مرتبين ترتيبًا أبجديًا:
إبراهيم عمر محمد السمان عن رواية "حارس المعبد".
حنان إسماعيل محمد عن رواية "ما لم تقله فريدة".
حنان عبد القادر إسماعيل عن رواية "راندم في جزر الأحلام".
سالي عادل محمد أبو العلا عن رواية "آلة تحقيق الأحلام".
مصطفى السيد محمد الششتاوي عن رواية "دواء من الكوكب الأخضر".
هشام عبد المنعم عبد الحميد عباس عن رواية "مغامرات إنسال".
وقريبًا سيعلن المركز عن الفائزين الثلاثة الأوائل حيث يفوز  المركزين الأول والثاني بجوائز مادية بجانب طباعة المسرحيات الفائزة في المراكز الثلاثة الأولى. 

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