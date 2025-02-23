الإعدام شنقا لسائق وعاطل لاتهامهما بقتل شخص في القليوبية

قضت جنايات مستأنف محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لسائق وعاطل، بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما على ما اقترفاه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليهما، لاتهامهما بقتل شخص بأسلحة نارية "بنادق آلية"، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وأحمد أسامة دبوس، ومحمد عيد عليوه، وأحمد عبد المنعم طبوشة، وأمانة سر نادر السقا.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 173 لسنة 2024 جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم 13 لسنة 2024 كلى شمال بنها، أن المتهمين "يوسف ع أ"، 31 سنة، مقيم كوم السمن مركز شبين القناطر، و"إسلام ع ك"، 28 سنة، سائق، مقيم القشيش مركز شبين القناطر، لأنهما في يوم 16 / 7 / 2023، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه محمد نبيه عبد السميع محمد البيلي، عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدا لذلك الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، بأنه وأثر خلافات سابقة توجها إلى حيث المكان والذي أيقنا سلفا تواجده به وقاما بإشهار الأسلحة النارية أنفة البيان، والتي أعداها سالفاً لذلك مطلقين وابل من الأعيرة النارية صوبه، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أحرزا أسلحة نارية مششخنة "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما أحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية أنفة البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه.