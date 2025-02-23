الصين تكشف عن خطط لإنعاش المناطق الريفية والقطاع الزراعي

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الأحد نقلا عن وثيقة أن الصين ستعزز إصلاحات تتعلق بالمناطق الريفية ضمن جهود رامية إلى تنشيط القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية والتباطؤ الاقتصادي وتغير المناخ.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن خطة السياسة الريفية السنوية لمجلس الدولة، والمعروفة باسم "الوثيقة رقم 1"، حددت خططا لتحسين أنظمة المكافآت والدعم للمناطق الرئيسية المنتجة للحبوب وتعزيز التحول الصناعي بمجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية بجانب تدابير أخرى.

وارتفع إنتاج الحبوب في أكبر مستورد للحبوب في العالم إلى مستوى قياسي بلغ 706.5 مليون طن العام الماضي، بزيادة 1.6 بالمئة عن عام 2023.

وتؤكد أحدث المبادئ التوجيهية للسياسات الصينية على التركيز على الاكتفاء الذاتي واستقرار الإمدادات لمواجهة الاضطرابات المحتملة في التجارة الزراعية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا.

وقالت الوثيقة إن الصين ستراقب وتنظم قدرة إنتاج لحوم الخنازير وتدعم صناعات لحوم البقر والأبقار المنتجة للألبان مع تشجيع المؤسسات المالية على زيادة التمويل لإنعاش المناطق الريفية.