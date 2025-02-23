محافظ دمياط يتفقد عيادة الطلبة الشاملة للتأمين الصحي بشطا

استكمل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته الميدانية التى أجراها صباح اليوم ، بزيارة مفاجئة لعيادة الطلبة الشاملة للتأمين الصحى بشطا ، للوقوف على سير العمل بها لتقديم الخدمات العلاجية وصرف الأدوية للمرضى المترددين على العيادة .

حيث تفقد " المحافظ " أقسام العيادة و الصيدلية ومخزن هيئة التأمين الصحي، واطلع على آلية العمل ، بالعيادة وإجراءات التحويل إلى مستشفى الهلال و توفير الأدوية للحالات التى تم تحويلها إليها ، وكذلك دعم المستشفيات التابعة للهيئة بالأدوية من خلال المخزن الموجود بالعيادة .

وخلال الزيارة أيضًا، تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " مركز السكر النموذجى ، وتواصل مع المرضى للتأكد من تلقيهم الخدمات العلاجية بسهولة ويسر، حيث استمع إلى مطالبهم بخصوص توفير مقر آخر للمركز داخل المدينة، للتيسير على المرضى وكبار السن وتخفيف الضغط عن المركز الذى يخدم المحافظة ،وأكد " محافظ دمياط " أنه سيتم دراسة هذا المطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد " محافظ دمياط " على ضرورة وضع خطة لتخفيف الضغط والزحام على شباك التذاكر وتيسير الإجراءات على المواطنين، والتنسيق مع المحافظة لتوفير الأدوية بالتنسيق مع مديرية الصحة ،ولفت " الدكتور أيمن الشهابى " إلى اهتمام المحافظة بملف التأمين الصحي، وتقديم خدمات علاجية متكاملة للمرضى.

وعلى جانب آخر تفقد " المحافظ " نقطة إسعاف شطا واطلع على جاهزيتها من سيارات ومسعفين للتحرك السريع للتعامل مع البلاغات والحالات الطارئة ، حيث أكد على أهمية هيئة الإسعاف ودورها الحيوى لانقاذ حياة المرضى.

استهل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته الميدانية، بزيارة مفاجئة إلى مدرسة شطا الثانوية الصناعية بنين ، للوقوف على سير اليوم الدراسى ، ومستوى الانضباط داخل المدرسة .

حيث تفقد " المحافظ " الفصول الدراسية والقاعات الخاصة بالورش و قاعة تدريس مادة التربية العسكرية ، وأعرب " محافظ دمياط " عن استيائه الشديد من عدم وجود انضباط دراسى داخل المدرسة، وعدم التزام الطلاب بالحضور ، و أيضًا المعلمين ، مما أدى إلى حدوث حالة من عدم الانضباط باليوم الدراسى .

وعلى هذا الصعيد، طالب " محافظ دمياط " ادارتى المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية، بعمل انضباط ادارى و مراجعة دفاتر الحضور والانصراف للمعلمين والاداريين بالمدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين .

