لأول مرة.. محمد ثروت يبتعد عن الكوميديا في "أهل الخطايا"

يواصل الفنان محمد ثروت، خلال الأيام الحالية تصوير مشاهده خلال أحداث مسلسل"أهل الخطايا"، بطولة النجم جمال سليمان، وتأليف أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

ويعد مسلسل "أهل الخطايا"، العمل الأول الذي يجمع محمد ثروت مع جمال سليمان، ويقدم ثروت خلال السياق الدرامي لأحداث المسلسل شخصية جادة بعيدا تماما عن الكوميديا، التي اعتاد تقديمها في أغلب أعماله الفنية.

وأظهر "التيزر" الأول من للمسلسل "أهل الخطايا"، بعض اللقطات للفنان محمد ثروت التي جعلت الجمهور في حالة شغف لمعرفة شخصيته خلال أحداث العمل، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2025، عبر شاشات القنوات الفضائية.



ويحمل "التيزر" الأول للمسلسل أجواء مشحونة بالتشويق، حيث تتداخل مشاهد النار والدم والأحداث الغامضة مع حوارات مبهمة عن "العهد"، مما يرفع مستوى الإثارة ويجعل الجمهور متشوقا لاكتشاف تفاصيل القصة، خاصة مع التكتم الشديد حول تفاصيل العمل.

ويحرص المخرج رؤوف عبدالعزيز على إبقاء تفاصيل الجرائم الحقيقية التي يناقشها المسلسل طي الكتمان، ليكشف عنها للجمهور أثناء العرض، مواصلا بذلك نهجه في تقديم أعمال درامية مستوحاة من الواقع، على غرار مسلسلاته السابقة "الطاووس"، "انحراف"، و"ستهم"، التي ساهمت في تعزيز توجه الدراما المصرية نحو هذه النوعية من القصص.

مسلسل "أهل الخطايا"، يشارك في بطولته بجانب جمال سليمان كلا من سوسن بدر، رانيا يوسف، محمد ثروت،أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، مطرب المهرجانات اسلام كابونجا، ولاء الشريف، وئام مجدي، سارة درزاوى، دكتور أشرف زكى، هنادي عبدالخالق، عايده فهمى، عبير منير، شريف عمر، محمود السراج، هذا إلى جانب مجموعة من أهم خريجى أكاديمية الفنون الحاصلين على عديد من الجوائز.

العمل تأليف كلا من أحمد أنور، ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.