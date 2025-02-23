الأرصاد تكشف عن موعد انكسار الموجه الباردة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من غدا الاثنين الى السبت 1 مارس، حيث تستمر الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على اغلب الانحاء .

ويشهد غدا الاثنين، اضطراب في الملاحة البحرية على سواحل البحر الأحمر وسرعة الرياح 50_70كم/س وارتفاع الامواج من 2.5_4 متر.

وأشارت الأرصاد إلى أنه يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد و السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وشديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

وأضافت الأرصاد انه يشهد غدا الاثنين 24 فبراير، امطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و شمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة.

واوضحت الارصاد انه من الثلاثاء 25 فبراير ، يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 - 20 درجة والصغرى 9 - 11 درجة.

وأوضحت الأرصاد انه اعتبارا من الأربعاء 26 فبراير سيكون هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي اغلب الانحاء بقيم تتراوح من 2 - 4 درجة .

ويسود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.