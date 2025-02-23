وحدة الصم الأسقفية تنظم رحلة إلى المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا

نظمت وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، رحلة تعليمية إلى المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا، للأطفال الصم وضعاف السمع، حيث استمتعوا بجولة تعليمية، وتعرفوا على محافظات مصر والحدود الجغرافية بطرق مبسطة وممتعة.

تنقل الأطفال بين محطات تعليمية متنوعة، حيث بدأوا بالتعرف على محافظات مصر والحدود الجغرافية، ثم شاركوا في تعليق زينة رمضان، مما أضاف عليهم بهجة وسعادة وهم يساهمون في الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم.

كما استكشف الأطفال أفكارًا جديدة عن إعادة تدوير المواد المتاحة، حيث قاموا بصنع فانوس رمضان باستخدام أغطية الزجاجات، وشاهدوا نماذج مبتكرة توضح كيفية إعادة تدوير الخامات البيئية بطرق إبداعية.

وفي الجانب العلمي، تعرّف الأطفال على أجزاء جسم الإنسان ووظائفها، كما شاهدوا نماذج تفاعلية تشرح مفاهيم مثل التجاذب والتنافر والجهاز الحركي، ولم يخلُ اليوم من التحديات الذهنية، حيث استمتع الأطفال بحل ألعاب الذكاء والفك والتركيب، مما ساهم في تعزيز مهارات التفكير والإبداع لديهم.

تعمل الوحدة على تأهيل وتعليم الصم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج فى المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهني والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

جدير بالذكر أن وحدة تعليم الصم تأسست عام ١٩٨٢م، تحت مظلة الكنيسة الأسقفية وتم إشهارها بالشئون الاجتماعية برقم ٤٠١٤ لعام ١٩٩٣م، بإسم جمعية الناردين للخدمات الاجتماعية.