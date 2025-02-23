روسيا توقع مذكرة تفاهم لبناء ميناء ومصفاة نفط في ميانمار

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية اليوم الأحد ، عن توقيع مذكرة تفاهم مع ميانمار حول تعاون استثماري في المنطقة الاقتصادية الخاصة في داوي بميانمار يتضمن بناء ميناء ومصفاة نفط.

وقع المذكرة وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف ووزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية في ميانمار كان زاو خلال زيارة وفد روسي إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وصارت روسيا أقرب حليف لميانمار منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونج سان سو كي المدنية المنتخبة في فبراير شباط 2021.

ونقلت الوزارة الروسية عن ريشيتنيكوف قوله في بيان "يحتوي نص المذكرة على المعايير الأساسية لعدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة الكبرى التي يتم تنفيذها بشكل مشترك مع شركات روسية في ميانمار".

وأضاف "نتحدث عن مشروعات لبناء ميناء ومحطة للطاقة الحرارية تعمل بالفحم ومصفاة للنفط".

وتابع قائلا "لا يزال تكرير النفط هو العنصر الأكثر تعقيدا"، ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن بناء المصفاة.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” للأنباء عن ريشيتنيكوف قوله "فيما يتعلق بالمصفاة... لا تزال شركاتنا تدرس اقتصاديات مثل هذا المشروع، فهو معقد جدا بالإشارة إلى جدواه الاقتصادية".

وبحسب الوزارة الروسية فإن المنطقة الاقتصادية الخاصة في داوي هي مشروع بمساحة 196 كيلومترا مربعا في بحر أندامان، ومن المقرر أن يضم مناطق صناعية عالية التقنية ومراكز نقل ومناطق لتكنولوجيا المعلومات وأخرى لمعالجة الصادرات.