شديد البرودة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين ،حيث تستمر الموجة الباردة نهارا شديدة البرودة ليلا على اغلب الانحاء، ويسود طقس بارد نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحرى وشمال الصعيد و السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الأثنين، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وتمتد خفيفة الى شمال الوجة البحرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على اغلب الانحاء على فترات متقطعة

وحذرت الأرصاد ، من اضطراب الملاحة البحرية على البحر الاحمر وخليج السويس وارتفاع الأمواج من "2.5_4 أمتار" وسرعة الرياح من 50 :70 كم/س.



درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الاثنين، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 9 درجة، وعلى السواحل الشمالية 15 للعظمى والصغرى 8 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 20 للعظمى والصغرى 11 وعلى شمال الصعيد 17 للعظمي والصغرى 5 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 22 للعظمي والصغري 10 درجة .