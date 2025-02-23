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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. وزير العمل يشهد اختبارات عمال وجزارين مرشحين للعمل خلال موسم الحج المقبل

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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شهد محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الأحد، اختبارات عمال وجزارين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1446،والميلادي 2025 ،والمنعقدة في قاعة جرين بلازا بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وتنظمها "لجنة سعودية" ، بالتعاون مع لجنة متخصصة من الإدارات المعنية بالوزارة، وبحضور ممثلين عن شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل.

وشدد الوزير جبران على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعِمالة، بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.

ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة، ومراقبة، وانهاء كافة إجراءات التعاقد السفر ، والاختبارات الحالية ، واستمرار متابعتهم حتى داخل "المملكة" من خلال مكتب التمثيل العمالي ،كما أشادوا بجهود الوزارة نحو  توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.


كان وزير العمل محمد جبران  قد التقى أكثر من مرة  خلال الفترة الماضية ، مع شركات الحاق عمالة ،وعددِ من العِمالة المصرية الموسمية من الجزارين والعمال ، المُرشحين للعمل في موسم الحج خلال العام 2025.

وإستمع الوزير من العمال إلى إستفساراتهم ،ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم ،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة ،أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت، حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل "المملكة".

وأكد الوزير على أهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل "المملكة"، موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال، مُقدسة ،حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام.

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