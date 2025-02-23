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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف بمدخل وادي الملكات بمركز القرنة.. صور

جولة محافظ الأقصر
جولة محافظ الأقصر
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أجرى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة موسعة داخل مدينة القرنة، في اطار جولاته الميدانية المستمرة بمدن ومراكز محافظة الأقصر لتفقد المشروعات التنموية بالمحافظة.

جولة محافظ الأقصر

محافظ الأقصر يتابع سير العمل بمشروع موقف السيارات أسفل محور الدكتور سمير فرج

وتفقد المحافظ خلال الجولة، سير العمل بمشروع موقف السيارات أسفل محور الدكتور سمير فرج لخدمة أهالي محافظة الأقصر، كما تفقد محافظ الأقصر، جزء من كورنيش البر الغربي بالقرنة، والذي كان يعترضه وجود مأخذ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ووجه المحافظ بفتح الطريق بامتداد الكورنيش، ووجه محافظ الأقصر، باستغلال الممشي واستثماره لخدمة المواطنين والسائحين، والظهور بمظهر حضاري لائق.

وخلال الجولة، تفقد محافظ الأقصر، أعمال الرصف بمدينة القرنة، حيث أنهت مديرية الطرق رصف طريق مخر السيل حتي مدخل القباوي، وكذلك طريق مدخل نجع الكوم بحاجر البعيرات، كما تفقد أعمال الرصف التي تتم بمدخل وادي الملكات وكذلك تم نهو أعمال الانترلوك لساحة انتظار السيارات الأولي بوادي الملكات.

رافق محافظ الأقصر، خلال جولته بمركز القرنة، كلا من مصطفى جبريل رئيس مدينة القرنة، والمهندس أسعد مصطفي منسق مشروعات الجهاز المركزي للتعمير بالأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

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وادي الملكات محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة محور الدكتور سمير فرج الأقصر