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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

سرب مقاتلات إسرائيلية يحلق فوق جنازة نصرالله ببيروت.. و كاتس: هذه نهاية من يهددنا

سرب مقاتلات إسرائيلية
سرب مقاتلات إسرائيلية يحتفل فوق جنازة نصرالله ببيروت
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن تحليق المسيرات في سماء بيروت رسالة واضحة بأن من يهدد بتدمير إسرائيل فهذه ستكون نهايته، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف كاتس: "أنتم تنشغلون بالجنائز، بينما نحن مشغولون بالانتصارات".

وتحلق 4 طائرات إسرائيليّة على علو منخفض فوق المدينة الرياضية لبيروت، حيث تُقام مراسم تشييع الأمينين العامين لـ”حزب الله”  السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين.
كما رصدت عدسات المواطنين الطائرات التي حلقت بشكل مكثف فوق بيروت وقد سُمع صوت هديرها بشكل واضح في العاصمة بيروت.

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