تزامنا مع كلمة لنعيم قاسم.. غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في الجنوب اللبناني

استهدفت غارات إسرائيلية، اليوم الأحد، عدة مناطق في الجنوب اللبناني تزامنا مع كلمة لنعيم قاسم، وفقا لما افادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم خلال كلمته في مراسم تشييع جثمان حسن نصر الله: إن طريق السيد نصر الله سنكمله ولو دمرت بيوتنا على رؤوسنا وقتلنا جميعًا.

وأضاف: المقاومة موجودة وقوية عددًا وعدة والنصر الحتمي آتٍ وعلى "إسرائيل" أن تنسحب من المناطق التي لا تزال تحتلها، التزمنا بالاتفاق ولم تلتزم "إسرائيل" وهنا تبدأ مسؤولية الدولة اللبنانية بعد انتهاء مهلة الاتفاق لانسحاب العدو.

واستطرد قائلا: نقطة قوة بالنسبة إلينا أننا وافقنا من منطلقاتنا على طلب العدو وقف إطلاق النار ووافقنا على طلب العدو وقف إطلاق النار لأن لا مصلحة لنا باستمرار القتال من دون أفق سياسي ولا ميداني.

وعلى وقع الغارات التي شنتها مسيرات إسرائيلية في جنوب وشرق لبنان، انطلقت مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين في بيروت، وسط حضور شعبي حاشد.

وفي سياق متصل، استهدفت غاراتان إسرائيليتان اليوم ، محيط بلدتي القليلة وأنصار في جنوب لبنان، بالإضافة إلى غارة استهدفت المنطقة بين ديرقانون النهر ومعروب في الجنوب.

وشهدت الأجواء اللبنانية، تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق العاصمة بيروت.