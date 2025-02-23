طبيب بيراميدز يكشف سبب غياب أحمد الشناوي عن مباراة الطلائع

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أسباب غياب حارس الفريق أحمد الشناوي عن مباراة بيراميدز وطلائع الجيش في الدوري الممتاز، وخروجه من القائمة.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة ١٥ من بطولة الدوري الممتاز.

وقال المنيري أن أحمد الشناوي تعرض للإصابة خلال المباراة الماضية أمام مودرن سبورت بكدمة شديدة في الضلوع بسبب التحام قوي داخل المنطقة.

المنيري شدد على أن اللاعب يخضع حاليا لبرنامج تأهيلي مع الجهاز الطبي ليتعافى من الإصابة، على أن يكون جاهزا لمباراة الاتحاد السكندري المحدد لها يوم الجمعة المقبل، بالإسكندرية.

قائمة بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي