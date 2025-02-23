سامسونج إلكترونيكس مصر تعلن عن حلول لتيسير تجربة العملاء خلال شهر رمضان

استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم، أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس مصر عن إطلاق مجموعة جديدة من الخدمات المبتكرة في مجال خدمة العملاء، بهدف تلبية احتياجاتهم وتسهيل عملية التواصل معهم، مما يضمن لهم الحصول على دعم سريع وفعال. تأتي هذه الخدمات لتوفر تجربة أكثر مرونة وراحة للعملاء، حيث تشمل تصليح الأجهزة بسهولة، والإعلان عن أسعار قطع الغيار بشفافية، بالإضافة إلى حجز مسبق لمواعيد زيارة مراكز الخدمة المعتمدة.

في هذا الإطار، تقدم مراكز خدمة سامسونج إلكترونيكس مصر تجربة دعم متكاملة لعملائها، مع ساعات عمل ممتدة خلال الشهر الكريم لتلبية احتياجات العملاء قبل الإفطار وبعده. بالإضافة إلى توفير دعم رقمي على مدار الساعة لضمان تواصل سلس في أي وقت. إلى جانب فروع سامسونج المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، أطلقت الشركة مؤخراً ميزة مبتكرة تم دمجها مع تطبيق "واتس أب" ضمن خدمات الدعم الفني، التي تمكن العملاء من إرسال رسائل صوتية لشرح تفاصيل مشكلاتهم بدلاً من النصوص الطويلة، ذلك بجانب إمكانية إرفاق صور أو مقاطع فيديو لتوضيح العيوب أو الأخطاء، حيث يقوم فريق خدمة العملاء بالاستجابة الفورية وتقديم الحلول، مع توجيه العملاء عبر خطوات مباشرة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. هذه الميزة تسهم بشكل كبير في تسريع عملية الدعم الفني وحل المشكلات بدقة أكبر.

أكد بيشوي أديب، رئيس قطاع خدمة العملاء بشركة سامسونج إلكترونيكس مصر حرص سامسونج مصر على تقديم أفضل الخدمات والحلول المبتكرة لتعزيز تجارب العملاء بما يتناسب مع احتياجاتهم اليومية. أضاف نسعي دائما الي تطوير وتحسين جميع خدماتنا يساهم في تعزيز علاقتنا مع عملائنا، ويضمن لهم الحصول على الدعم السريع والفعال في أي وقت طوال العام."

كما أطلقت سامسونج إلكترونيكس مصر خدمة مخصصة للغة الإشارة عبر مركز الاتصال الخاص بها، بهدف تمكين الأفراد الصم وضعاف النطق من التواصل بشكل فعال مع خبراء الشركة. من خلال هذه المبادرة، يمكن التواصل المباشر مع فريق الدعم عبر تطبيق "واتس أب"، حيث يتمكنون من إجراء مكالمات فيديو في الوقت الفعلي، مما يسهم في تيسير التفاعل وتقديم الدعم بشكل شامل لجميع العملاء.

كما تقدم سامسونج إلكترونيكس مصر خدمة الدعم عن بُعد للعملاء الذين يواجهون صعوبات فنية مع هواتفهم أو أجهزة التلفزيون الخاصة بهم. من خلال الحصول على إذن العملاء، يتمكن وكلاء الدعم من الوصول إلى الأجهزة والتحكم فيها عن بُعد، مما يسمح لهم بإجراء التعديلات اللازمة وإصلاح المشكلات البرمجية بسرعة وكفاءة. هذه الخدمة تساهم في توفير الحلول الفورية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، مما يوفر الوقت والجهد للعملاء.

علاوة على ذلك، تتيح سامسونج إلكترونيكس مصر للعملاء التحقق من أسعار قطع الغيار عبر الإنترنت بكل شفافية. حيث توفر الشركة قوائم تفصيلية تشمل كافة الضرائب والرسوم المطبقة، بالإضافة إلى أي خصومات متاحة. هذا يسمح للعملاء باتخاذ قرارات شراء مدروسة بناءً على معلومات واضحة. لجعل تكاليف الإصلاحات أكثر توفيراً، كما تقدم سامسونج للإلكترونيات مصر خدمة تقسيط، مما يتيح للعلماء توزيع الدفعات على فترة زمنية، بما يساهم في إدارة النفقات مع الاستمرار في الحصول على خدمة عالية الجودة.

توفر سامسونج إلكترونيكس مصر أيضاً نظام حجز مريح وسهل الاستخدام، يتيح للعملاء تحديد مواعيد زيارة مراكز الخدمة المعتمدة وفقًا لجدولهم الزمني. يساعد هذا النظام العملاء في الاستمتاع بتجربة إصلاح مريحة، مصممة خصيصاً وفقاً لاحتياجاتهم. أما لمن يفضلون عدم زيارة الفروع، يمكن لأحد فنيين الشركة زيارة المنزل، لأخذ الجهاز لإصلاحه في مركز الخدمة، ثم إعادته للعميل بسرعة وكفاءة.