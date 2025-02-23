بالصور.. جامعتا الأقصر والدراسات الدولية بشنغهاي تبحثان سبل التعاون الأكاديمي

استقبلت جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس الجامعة؛ اليوم الأحد، وفدًا من جامعة الدراسات الدولية بشنغهاي برئاسة البروفيسور ين دونغ مي، رئيس مجلس الجامعة، وعدد من الأساتذة والمسؤولين الأكاديميين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والتبادل الثقافي بين الجامعات المصرية والصينية.

جانب من الاجتماع

وكان في استقبال الوفد كلًا من: الدكتور محمود النوبي، عميد كلية الألسن، والدكتورة ليلى يوسف وكيل كلية الألسن، والدكتور حسن رفعت، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور محمد محمود، نائب مدير مكتب التعاون الدولي.

وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك في مجالات التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي، وتعزيز دراسة اللغات والثقافات، فضلاً عن إقامة فعاليات أكاديمية مشتركة، كما تم استعراض فرص عن تطلع الطرفين إلى توقيع اتفاقيات تعاون مستقبلية تسهم في تعزيز التفاهم الثقافي وتبادل الخبرات الأكاديمية، بما يعود بالنفع على طلاب الجامعتين.

رئيس جامعة الأقصر: المباحثات عكست حرص الطرفين على توطيد العلاقات الأكاديمية والثقافية

وأوضحت الدكتور صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، أن المباحثات عكست حرص الطرفين على توطيد العلاقات الأكاديمية والثقافية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي بجامعة الأقصر وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين في مختلف المجالات العلمية.

وأضافت عبدالجليل، أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية جامعة الأقصر الرامية إلى الانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية وتطوير برامجها التعليمية والبحثية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

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