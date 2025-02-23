إقالة مدير مدرسة بسبب عدم الانضباط في دمياط

استهل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جولته الميدانية، بزيارة مفاجئة إلى مدرسة شطا الثانوية الصناعية بنين ، للوقوف على سير اليوم الدراسى ، ومستوى الانضباط داخل المدرسة .

حيث تفقد " المحافظ " الفصول الدراسية والقاعات الخاصة بالورش و قاعة تدريس مادة التربية العسكرية ، وأعرب " محافظ دمياط " عن استيائه الشديد من عدم وجود انضباط دراسى داخل المدرسة، وعدم التزام الطلاب بالحضور ، و أيضًا المعلمين ، مما أدى إلى حدوث حالة من عدم الانضباط باليوم الدراسى .

وعلى هذا الصعيد، طالب " محافظ دمياط " ادارتى المتابعة والحوكمة والمراجعة الداخلية، بعمل انضباط ادارى و مراجعة دفاتر الحضور والانصراف للمعلمين والاداريين بالمدرسة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين .

و قرر" الدكتور أيمن الشهابى " اقالة مدير المدرسة من منصبه و أكد أنه لن يتم السماح بأى تقصير ، حيث شدد على تواجد المعلمين والتزامهم بالجداول وأيضًا منع غياب الطلاب وتحقيق أقصى استفادة من اليوم الدراسى .

