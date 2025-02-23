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الأحد 23 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

العمل: إحالة موظف إلى النيابة العامة بتهمة الرشوة

وزير العمل محمد جبران
وزير العمل محمد جبران
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وجه وزير العمل محمد جبران ، اليوم الأحد، الإدارة المختصة ،بإتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل أحد العاملين بالوزارة إلى النيابة العامة ، لإتهامه  بتلقي أموال من أحد المواطنين مقابل التوسط  له للسفر للعمل في الخارج ،ضمن الفرص التي توفرها الوزارة، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،بمواجهة الفساد ،وحماية المواطنين من كافة أنواع الإستغلال.

جاء ذلك، بعد أن تقدم هذا المواطن بإستغاثة الى الوزير جبران ، تفيد تعرضه لمحاولة نصب من أحد العاملين بالوزارة ،الذي طلب منه مبالغ مالية ،و2 ونصف كيلو دهب ،لتسهيل سفره إلى دولة الكويت ،وبمواجهة الموظف ،إعترف بإرتكاب تلك الجريمة ..

وتهيب وزارة العمل بجميع المواطنين بالابلاغ عن إي محاولات إستغلال لهم سواء من جانب موظفين أو صفحات واعلانات ورسائل وهمية ،مؤكدة أن كافة الخدمات مجانية وبلا وسطاء..

وأكد الوزير جبران على استمرار الوزارة في  العمل على محاربة أي خروج عن مقتضيات الوظيفة،و سوف يتم اتخاذ اجراءات صارمة

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