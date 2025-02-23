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الأحد 23 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

مان سيتي ضد ليفربول اليوم وتحدي بين صلاح ومرموش

صلاح ومرموش
صلاح ومرموش
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يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي  اليوم الأحد ، بملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة مع العلم إنه خاض مباراة أكثر، بينما يمتلك مانشستر سيتي 44 نقطة في المركز الرابع.

ومن المتوقع وجود النجم المصري عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي اليوم في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي حيث سجل هاتريك ضد نيوكاسل يونايتد.

وتتجه الأنظار الي منافسة خاصة بين نجمي مصر صلاح ومرموش الذي تألق منذ انضمامه للفريق

وتذاع المباراة  اليوم الأحد الموافق 23 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة علي شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

https://youtube.com/shorts/l2iIdgiKgFQ

 

الدوري الإنجليزي الممتاز القطرية النجم المصري عمر مرموش قنوات بي إن سبورت نيوكاسل يونايتد