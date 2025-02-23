وزير الشباب يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض «sports expo»

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية في معرض "إكسبو"، وذلك قبيل افتتاحه الرسمي من خلال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حيث اطلع على آخر الاستعدادات والتجهيزات النهائية لضمان خروج الفعاليات بالشكل الأمثل.

شملت الجولة متابعة أجنحة المعرض المختلفة، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال المشاركين والزوار. كما شدد الوزير على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية، لضمان تقديم تجربة مميزة تعكس الصورة الحضارية للفعاليات الشبابية والرياضية في مصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على دعم الوزارة الكامل لمثل هذه الفعاليات، التي تساهم في تعزيز فرص التعاون بين الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن معرض "إكسبو" يمثل منصة رائدة لعرض الابتكارات والمشاريع الرياضية.

يذكر أن المعرض سيشهد مشاركة واسعة من الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى حضور عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الشبابي والرياضي.