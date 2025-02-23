محافظ الإسكندرية يشهد المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات

شهد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 14"؛ والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري خلال الفترة من 23 وحتى 25 فبراير الجاري، وعنوانه"تطبيقات الذكاء الاصطناعي: نحو تشكيل مستقبل العالم الرقمي".

في بداية كلمته؛ رحب محافظ الإسكندرية بالحضور على أرض عاصمة مصر الثانية ومركز الصناعة والتجارة والنقل الـبحري، والمدينة التجارية الأولى لمصر والتي تحتضن أكثر من 40٪؜ من الصناعات المصرية ويُنقل من خلال موانيها العملاقة أكثر من 60٪؜ من تجارة مصر الخارجية .

وأكد الفريق أحمد خالد، على أن القيادة السياسية قد دعمت تطوير الموانئ المصرية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة بها بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري وقد كان للإسكندرية نصيب كبير من تلك المشروعات على سبيل المثال: ميناء الإسكندرية الكبير وميناء أبو قير بالإضافة إلى محطات الحاويات بالدخيلة والإسكندرية فضلاً عن تطوير شبكات الطرق التي تخدم تلك المشروعات ؛مما جعل الإسكندرية مركز هام للشركات العالمية العاملة في مجال النقل البحري واللوجستيات.

وخلال المؤتمر قال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تفتخر باحتضانها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري باعتبارها صرح علمي كبير في مجال النقل البحري على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا ، موجهاً الشكر للإدارة الاكاديمية لتنظيمها هذا المؤتمر الهام، الذي يواكب التطورات التي يشهدها قطاع النقل البحري ليس على المستوى المحلي فحسب بل الإقليمي والعالمي حيث يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي.

شهد المؤتمر؛ الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الوزير الفضيل ولد سيداتي أحمد لولي، وزير الصيد والبني التحتية البحرية بجمهوريه موريتانيا، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنلوجيا والنقل البحري ورئيس المؤتمر، واللواء بحري أ.ح نهاد شاهين نائب وزير النقل، والدكتور رائد علي صالح جبوري، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية.

كما حضر اللواء رضا إسماعيل مستشار وزير النقل، و الدكتور أكرم سليمان السلمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، واللواء بحري طارق عبد الله، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، واللواء بحري أحمد حواشي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، واللواء مهندس أحمد عبد الرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والسادة قناصل الدول.