كأس السوبر الإيطالي يزين معرض سبورتس إكسبو 2025

تشهد القاهرة حدثًا رياضيًا استثنائيًا مع وصول كأس السوبر الإيطالي الذي توّج به نادي إيه سي ميلان في الرياض الشهر الماضي، وذلك ضمن فعاليات معرض سبورتس إكسبو 2025.

الحدث المرتقب يُقام في الفترة من 24 إلى 26 فبراير، بمشاركة نخبة من الأندية والاتحادات الرياضية والشركات المتخصصة في التكنولوجيا الرياضية والاستثمار الرياضي.

يشكل وجود كأس السوبر الإيطالي في القاهرة لحظة تاريخية لعشاق كرة القدم، حيث سيتاح لزوار المعرض فرصة فريدة لالتقاط الصور التذكارية مع الكأس يومي 24 و25 فبراير في جناح مخصص داخل المعرض، إلى جانب لقاء أسطورة حراسة المرمى البرازيلي ديدا، أحد أبرز نجوم ميلان عبر تاريخه.

ويأتي هذا الحدث ضمن جولة خاصة للكأس في منطقة الشرق الأوسط تشمل الرياض ودبي والقاهرة، في إطار سعي نادي ميلان لتعزيز تواصله مع قاعدته الجماهيرية الكبيرة في المنطقة، حيث توضح هذه الجولة المكانة المميزة لفريق ميلان كأحد أكثر الأندية الإيطالية جماهيرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يحظى بأكثر من 35 مليون مشجع في المنطقة.

أعرب حازم حمادة، المدير التنفيذي ومؤسس معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو، عن سعادته باستضافة الحدث قائلاً: "فخورون بجلب كأس السوبر الإيطالي إلى القاهرة ضمن سبورتس إكسبو 2025، وهو ما يعكس مكانة المعرض كمنصة رياضية عالمية تجمع بين الجماهير والنجوم والأندية الكبرى"، مؤكداً أن هذه الزيارة تُمثل فرصة استثنائية لعشاق ميلان للتفاعل مع النادي ورموزه، والاستمتاع بتجربة فريدة داخل المعرض.

وأضاف: "وجود كأس السوبر الإيطالي ونادي ميلان بأسطورته ديدا في سبورتس إكسبو 2025 هو تأكيد على مكانة المعرض كحدث رياضي عالمي يجمع بين المشجعين والأندية الكبرى. كما ان هذه الزيارة تُمثل فرصة نادرة لعشاق كرة القدم للتفاعل مع تاريخ اللعبة والاستمتاع بتجربة استثنائية لا تُنسى. وتابع: "نحن لا نقدم مجرد معرض، بل منصة متكاملة تدمج بين الرياضة، التكنولوجيا، والاستثمار، مما يعزز تجربة الجمهور ويفتح آفاقًا جديدة لصناعة الرياضة في مصر. "

جدير بالذكر أن سبورتس إكسبو يُعد الحدث الرياضي الأهم في المنطقة، حيث يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المشهد الرياضي من خلال دمج التكنولوجيا بالابتكار، وتوسيع آفاق الاستثمار، وتعزيز تجربة الجماهير. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث آلاف الزوار والمئات من الشركات الرياضية، مما يجعله منصة استراتيجية لرواد صناعة الرياضة عالميًا.